Облизбирком официально назвал победителя довыборов в заксо

Избирательная комиссия Свердловской области официально подвела итоги довыборов в заксо по Ирбитскому округу.

Как сообщила на заседании председатель ИКСО Елена Клименко, в голосовании приняли участие 36 442 избирателя, явка составила 29,8%.

Победителем с большим отрывом стал бывший депутат заксо от ЕР Алексей Коробейников. За него проголосовали 22 106 (60,69%) избирателей. Его соперник и однофамилец, коммунист Николай Коробейников набрал чуть больше 9% голосов, остальные тоже сильно отстали от лидера.

Как уже сообщал «Новый День», в заксобрании Свердловской области образовалось вакантное место после того, как бывший лидер региональных единороссов Виктор Шептий год назад перешел в Совет Федерации РФ.

Ирбит, Евгения Вирачева

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