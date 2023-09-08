Где и как голосовать в Свердловской области 9 и 10 сентября. Дайджест РИА «Новый День»

Завтра в Свердловской области стартует двухдневное голосование, завершающее 11 избирательных кампаний. Впервые в регионе будет применено дистанционное электронное голосование. Об особенностях выборов-2023 – в обзоре «Нового Дня».

Что за выборы

В заксобрании Свердловской области образовалось вакантное место после того, как бывший лидер региональных единороссов Виктор Шептий перешел в Совет Федерации РФ. Довыборы нового депутата состоятся в Ирбитском округе, в который входят семь муниципалитетов. В голосовании могут принять участие 123 тысячи избирателей.

Выборы в Екатеринбургскую думу пройдут по партийным спискам и 25 одномандатным округам. То есть избиратели получат на участке два бюллетеня. Право голоса имеют 1,126 миллиона екатеринбуржцев.

Также в выходные пройдут выборы новых составов дум Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района (в последних двух выберут еще и глав). В Белоярском и Каменск-Уральском городских округах жители будут избирать по одному депутату в местные думы.

Как голосовать

Выборы пройдут 9 и 10 сентября. Избирательные участки в оба дня будут открыты с 8 до 20 часов. Порядка 6,5% избирателей выбрали дистанционный способ волеизъявления – на портале vybory.gov.ru. Они могут голосовать в любое время с 8 часов субботы до 20 часов воскресенья (даже ночью). Анонимность электронного голосования обеспечивает технология блокчейн. Переголосовать в электронном бюллетене невозможно, равно как и испортить его – система принимает только одну галочку (или несколько, если голосование проходит в многомандатном округе, но не больше положенного). Подробнее о системе ДЭГ можно почитать в нашем интервью с главой свердловского избиркома Еленой Клименко.

Наблюдение

В Екатеринбурге на 125 избирательных участках стоят камеры видеонаблюдения. Трансляцию с них можно посмотреть только в одном месте – в Центре общественного наблюдения, который открылся сегодня во Дворце молодежи. На остальных участках в Екатеринбурге установлены видеорегистраторы, записи с них сохранят в течение трех месяцев после выборов.

Всего за ходом выборов в Свердловской области будут следить порядка 4 тысяч наблюдателей. Из них 2,5 тысячи направлены от общественной палаты, а остальные – от партий и кандидатов.



Кого выбираем

Всего в 11 избирательных кампаниях участвуют 433 кандидата – представители семи политических партий и самовыдвиженцы. Как выяснил «Новый День», 15 кандидатов оказались с судимостями (на данный момент погашены). Самые массовые выборы проходят в Екатеринбурге, где зарегистрировано 268 кандидатов, и политтехнологи активно использовали технологию «двойников».

Как агитировали партии и кандидаты

В целом избирательные кампании в Свердловской области прошли спокойно, за исключением нескольких скандалов в Екатеринбурге. Участники выборов сделали ставку на дворовые встречи с избирателями и печатную агитацию, которая тоже не отличалась разнообразием. По данным избиркома на 25 августа, общие траты партий на агитационные проекты в Екатеринбурге превысили 75 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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