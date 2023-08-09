«Это минное поле для неофитов»: политтехнологи – о дворовых праздниках с кандидатами

Ровно месяц остался до выборов депутатов Екатеринбургской городской думы. Агитация в СМИ еще не началась, зато дворы заполонили музыканты и аниматоры, которые приходят развлечь местных жителей. Гостями праздников с завидной регулярностью оказываются будущие участники выборов, в том числе – действующие депутаты.

Эксперты отмечают популярность такой технологии у кандидатов, но предупреждают: отыграть ее правильно способны далеко не все, а ошибка в организации мероприятия может стоить кандидату регистрации.

«Это технология – древняя как мир. Формула «хлеба и зрелищ» известна еще с античных времен. Сама по себе тема политики людям скучна. А вот праздник или чаепитие вполне может вызвать симпатию избирателя, – считает главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин. – Но при этом кандидат не должен быть уличен в подкупе. Поэтому праздники организовывают различные организации, например, ТСЖ. Формально кандидат – не организатор, сам он ничего не дарит. Его «пригласили» на праздник. Это традиционная легенда, чтобы соблюсти закон. Большинство кандидатов в этом отношении достаточно осторожны, кроме тех, кто «сам себе политтехнолог». Специалист всегда предостережет от «залетов».

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин отмечает, что массовое использование таких технологий в Екатеринбурге в этом году стало востребовано в связи с тем, что в полтора раза увеличилось число депутатов, избираемых по одномандатным округам. А для них коммуникации «на земле» всегда очень важны.

«С одной стороны, это не самая простая форма работы, особенно для неопытного кандидата. На встречах во дворах возможны и провокации, и острые вопросы. Хотя нормальные команды участников выборов к этому готовят. А с другой, есть такие кандидаты, которые умеют остро и достаточно резко отвечать, с ними стараются не связываться», – отмечает эксперт.

Гагарин также обратил внимание на то, что у действующих депутатов может быть некоторый послужной список, который можно предъявить горожанам: «Вот здесь сделал детскую площадку, здесь качели поставил».

Но и тут следует соблюдать законодательство, чтобы такие заявления не были расценены как подкуп избирателя: «Опытные депутаты устраивают «материализацию духов и раздачу слонов» не в период агитации, а начиная со следующего дня после предыдущих выборов. А неофиты бросаются что-то делать только в период агитации, и их могут на этом подловить. Так что эта технология может оказаться минным полем, по которому надо очень осторожно ходить».

Отметим, в своих рассказах о дворовых праздниках в соцсетях кандидаты в основном используют весьма осторожные формулировки: «шел по району, увидел – праздник, подошел и пообщался», или «меня пригласили, а кто организатор – не знаю». В ходе нынешней кампании один из кандидатов уже пытался снять с выборов за подобное мероприятие свою соперницу, но не преуспел: ее объяснения вполне устроили избирком.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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