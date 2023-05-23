В Екатеринбурге утверждена новая схема округов к выборам

Екатеринбургская дума большинством голосов утвердила новую схему избирательных округов для выборов-2023. Среди недовольных проектом оказался только вице-спикер Виктор Тестов, который ранее заявлял об уходе из политики. Остальные депутаты подтвердили, что их все устраивает.

Напомним, особенностью новой схемы стало наличие трансграничных округов, совмещающих в себе территории двух и даже трех административных районов. Председатель Ленинской РТИК Вадим Антошин отметил, что только таким способом получилось разделить Екатеринбург на 25 равных избирательных округов.

«На мой взгляд, эта схема не способствует эффективной работе депутата. Как правило, рабочие совещания, выездные мероприятия, праздники проходят в районах почти одновременно, и как все это совместить одному человеку? Кроме того, если сохранится опция «депутатский миллион», то этот ресурс будет серьезно размыт, если депутатский округ приходится сразу на три административных района. Да, в такой ситуации можно работать. Но я полагаю, что спустя какое-то время город будет вынужден поменять нарезку округов», – высказался Виктор Тестов.

Другие участники заседания ему возразили. Александр Колесников заявил, что в трансграничных округах «нет никакой трагедии», и депутату «можно и не пировать» на праздничных мероприятиях администрации района. Алексей Вихарев заметил, что глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко «ведет выверенную избирательную политику» против него, чтобы провести свой пул кандидатов в округах на Уралмаше. Но Вихареву это не мешает. «Это нормальная история. Если депутат ежедневно работает в своем округе, имеет общественную приемную, то нет разницы, на сколько районов разделен его округ. Работать нужно, и люди оценят», – заявил депутат. Дмитрий Сергин добавил, что перенарезка избирательных округов проходит перед каждыми выборами в Екатеринбурге, и депутаты к этому привыкли.

В итоге проект схемы избирательных округов приняли большинством голосов: 27 – за, еще двое воздержались. Отметим, что ранее в комиссии по местному самоуправлению критиковали проект, но тоже поддержали его. Депутаты подчеркивали, что голосование в думе ничего не решает, поскольку схему округов в любом случае утвердит избирательная комиссия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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