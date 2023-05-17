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Среда, 17 мая 2023, 10:08 мск

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Екатеринбургские депутаты нехотя одобрили «неудобную» схему округов для выборов

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы сегодня рассмотрела новую схему избирательных округов для городских выборов. Депутаты приняли проект без энтузиазма и раскритиковали наличие в схеме округов, расположенных сразу в двух или трех административных районах. «Это бессмысленное голосование, потому что если дума не утвердит проект, его примет избирательная комиссия. Нам деваться некуда», – раздраженно заявили депутаты на заседании.

Как рассказал председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Вадим Антошин, территория города была разделена на 25 округов исходя из средней нормы представительства 44 763 избирателя. Из-за этого подхода получилось семь трансграничных одномандатных округов:

округ № 1 включает в себя территории Академического и Ленинского районов;

округ № 5 – части территории Верх-Исетского и Ленинского районов;

округа № 7 и 8 – части территорий Железнодорожного и Верх-Исетского районов;

округ № 9 – части территории Кировского и Октябрьского районов;

округ № 20 – части территории Орджоникидзевского, Кировского и Железнодорожного районов;

округ № 21 – части территории Ленинского, Октябрьского и Чкаловского районов.

Антошин признал, что такое распределение округов ведет к сложностям администрирования избирательной кампании, однако по-другому «нарезать» город на 25 равных участков не получалось. «Примерно 30% работы депутата – это взаимодействие с районной администрацией. Я не завидую тем коллегам, чей округ окажется в трех районах. Когда надо будет присутствовать сразу на нескольких мероприятиях», – высказался Виктор Сомиков.

Екатеринбургская дума должна утвердить проект схемы округов до 24 мая. Если этого не случится, документ примет избирательная комиссия, чтобы выборы состоялись. «Получается, дума здесь как пятое колесо в телеге. Неважно, как проголосуют депутаты, схема будет именно такой», – заметил Михаил Матвеев.

Напомним, выборы Екатеринбургской думы пройдут 10 сентября 2023 года по новым правилам. В составе будет 25 депутатов, избранных по округам, и 10 депутатов – по партийным спискам. Ранее дума избиралась по смешанной системе 50/50: половина депутатов по округам и половина по партийным спискам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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