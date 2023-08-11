КПРФ и «Справедливая Россия» лидируют по количеству судимых кандидатов на выборах-2023 в Свердловской области

В Свердловской области на сентябрьские выборы выдвинулось 15 кандидатов с судимостями. При этом большинство из них баллотируются от КПРФ и «Справедливой России». «Новый День» разобрал, за какие проступки привлекались к ответственности участники выборов – один из них оказался действующим депутатом.

«Единая Россия» – 2 судимых кандидата

Работник Качканарского ГОК Евгений Коршиков в прошлом был осужден по статье 158 УК РФ «Кража» (судимость погашена в 2006 году), но это не помешало ему в 2018 году стать депутатом Качканарской думы от «Единой России». Теперь он идет на второй депутатский срок.

В Обуховском сельском поселении партия власти выдвинула в депутаты 69-летнего пенсионера Владимира Колосова. У него букет судимостей, полученных еще в советское время и погашенных в 1986 году. Колосов привлекался к ответственности за хулиганство, побои и кражу.

КПРФ – 5 судимых кандидатов

Коммунисты выдвинули сразу четырех кандидатов с судимостями в думу Качканара. Но этап регистрации прошел только один. Грузчик Александр Станевой в прошлом попался пьяным за рулем, имея административное наказание. Его судимость была погашена в 2019 году.

Остальные коммунисты пытались скрыть темные пятна в своей биографии, поэтому их сняли с выборов. Например, безработный Михаил Басалгин утаил, что привлекался к уголовной ответственности за кражу, регистрацию незаконных сделок с недвижимостью и злоупотребление должностными полномочиями. Электрослесарь Анатолий Курганов не заявил о судимости за хулиганство и побои. Безработный Виктор Саитов скрыл, что его судили за неуплату алиментов.

В Екатеринбурге по списку от КПРФ на выборы идет Вячеслав Волис, в прошлом имевший проблемы с законом из-за хулиганства. Его судимость погашена в 2003 году.

«Справедливая Россия – за правду» – 4 судимых кандидата

Качканар стал лидером по числу выдвинутых судимых кандидатов (9 человек). За места в местной думе борются и представители «Справедливой России». От партии в депутаты баллотируется безработная Ольга Малышева, судимая в 2000-х годах по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», и спасатель Алексей Мальгинов, судимый в прошлом за кражу. Оба кандидата были успешно зарегистрированы в избиркоме.

В довыборах депутата думы Белоярского округа участвует кандидат СР Владимир Голомолзин – пенсионер, в прошлом судимый за истязания. В 2021 году партия также выдвигала его в местную думу, но он проиграл выборы.

В Екатеринбурге по списку «Справедливой России» баллотируется Виталий Елькин, ранее он привлекался к ответственности за уклонение от уплаты налогов (судимость снята в 2015 году). Сейчас Елькин работает в партийном фонде «Центр защиты прав граждан».

ЛДПР – 2 судимых кандидата

В Качканаре «жириновцы» выдвинули в депутаты слесаря-ремонтника Сергея Шалаева. В 2000-е он совершил кражу и «покушение на преступление», сейчас судимость погашена. Шалаев успешно прошел регистрацию и участвует в избирательной гонке. В отличие от другого кандидата ЛДПР – слесаря Алексея Шерышева. Тот не стал рассказывать избиркому, что имеет судимость за грабеж. После проверки документов в МВД кандидата сняли.

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Среди судимых кандидатов также был выдвиженец партии «Яблоко» Михаил Виноградов. Он баллотировался в округе № 25 в Екатеринбурге и не заявил избирательной комиссии о своей судимости. Проверка выявила, что кандидат привлекался к уголовной ответственности за кражу и сбыт наркотических веществ. Оба преступления были совершены в разные годы. По итогам проверки документов Виноградову отказали в регистрации на выборах.

Еще один несостоявшийся кандидат обнаружился в округе № 3 в Екатеринбурге. Самовыдвиженец Алексей Абросимов имел судимость за незаконное проникновение в чужое жилище. Он не сдал необходимые документы в комиссию в установленный срок, и его вычеркнули из списка кандидатов.

Напомним, 9 и 10 сентября в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. В них зарегистрировано 434 кандидата. В том числе: 117 – от «Единой России», 76 – от ЛДПР, 70 – от «Справедливой России», 52 – от КПРФ, 40 – от «Яблока», 39 – от «Новых людей», 40 – в порядке самовыдвижения. Количество судимых кандидатов от общего числа участников выборов составляет 2%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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