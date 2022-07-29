Хранение оружия и угроза убийством. «Единая Россия» стала лидером по числу судимых кандидатов на местных выборах

На местные выборы в 53 муниципалитетах Свердловской области выдвинулись 2439 кандидатов. У 107 из них в прошлом были проблемы с законом. «Новый День» проанализировал списки кандидатов и выяснил, кому криминальные эпизоды в биографии не мешают бороться за власть.

«Единая Россия» – 26 судимых кандидатов

Правящая партия неожиданно оказалась лидером по числу выдвинутых судимых кандидатов. Причем многие из них уже занимали депутатские места и теперь идут на переизбрание. Например, действующий депутат Невьянской думы, замдиректора школы Илья Ермаков ранее был осужден за мошенничество. В том же Невьянске от ЕР на выборы идет директор спортивно-патриотического клуба «Витязь» Анатолий Шпаков, у которого за плечами судимость за самоуправство и хулиганство. В Ирбитском муниципальном образовании депутат-единоросс Андрей Подкорытов имеет в биографии уголовную статью «Угроза убийством». Депутат Пышминской думы Иван Сенцов, возглавляющий муниципальный спорткомплекс, в 2000-х годах был осужден за побои. За умышленное причинение вреда здоровью в прошлом понес наказание и депутат думы ЗАТО Уральский Сергей Умняков. В Сысерти депутат и директор ДЮСШ «Мастер-Динамо» Игорь Субботин в советское время был осужден по статье «Незаконное хранение оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ». В том же городе на выборы идет помощник депутата Госдумы Льва Ковпака Игорь Ушанов, которого в 90-е годы судили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. А в поселке Верхние Серги депутат от «Единой России» Александр Гоглев, ответственный за физвоспитание в местном техникуме, указал судимость по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На выборах в небольшом селе Усть-Ницинское на переизбрание идут сразу три представителя «Единой России» с криминальным прошлым. Среди них председатель думы Юрий Востриков (уклонение от службы в армии), предприниматель Сергей Фомиченко (грабеж) и пожарный Александр Ярославцев (незаконная рубка леса). Проблемы с законом также были у депутата Новоуральской думы Тимофея Бархатова (нарушение уставных правил караульной службы) и депутата в поселке Атиг Андрея Шершнева (превышение должностных полномочий).

В Туринске от «Единой России» на выборы выдвигается директор МУП ЖКХ Руслан Мицкевич с букетом судимостей за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Причем три уголовных дела были заведены в разное время. Еще один партийный кандидат в этом городе – адвокат Леонид Ковыляев, в прошлом осужденный за кражу. Непростые отношения с правосудием были и у технического директора «Водоканала» в Михайловске Сергея Ананьина. У него за плечами работа судьей и наказание за вынесение заведомо неправосудного приговора или судебного акта.

К слову, в Туринске от «Единой России» баллотируется бывший депутат заксо от ЛДПР Александр Коркин, которого в прошлом году судили за непредумышленное убийство человека. Он избежал наказания и теперь имеет чистую графу «Сведения о судимости».

ЛДПР – 13 судимых кандидатов

«Соколы Жириновского» давно не гнушаются кандидатами с криминальным прошлым. Например, предприниматель Алексей Ингодов, в 90-е годы неоднократно судимый за хулиганство и драки (в том числе по мотивам национальной или религиозной вражды, как указано в уголовной статье) выдвинулся в депутаты Алапаевска, Ирбита и Ирбитского муниципального образования. Кочегар котельной комбината «Электрохимприбор» Сергей Плугин, осужденный в прошлом за кражу, и пенсионер Александр Кордюков, понесший наказание за неуплату алиментов, баллотируются в депутаты в городах Лесной и Нижняя Тура. Некоторые кандидаты от ЛДПР «забыли» указать свою судимость, и поэтому были сняты с выборов. Например, энергетик управляющей компании в Первоуральске Олег Юсупов скрыл, что был осужден за отмывание денег и обман. В Сосьве Вадим Гапчук утаил статью за хулиганство, а временно безработный Ринат Нигматов после проверки избиркома оказался судимым за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

КПРФ – 7 судимых кандидатов

Коммунисты тоже не предъявляют строгих требований к выдвиженцам. В Ирбите и Ирбитском МО баллотируется предприниматель Григорий Бердюгин, ранее осужденный за получение взятки. Этот факт своей биографии кандидат не сообщил избиркому в прошлом году, за что был снят с выборов в свердловский парламент. Но в 2022 году исправился и указал все сведения в документах. А вот в Первоуральске история повторилась. Кандидат от КПРФ Геннадий Пережогин скрыл судимость за хранение наркотиков в крупном размере, поэтому избирком отказал ему в регистрации. В Кировграде коммунисты выдвинули в депутаты сотрудника местной полиции Анатолия Коваля, который в 90-е годы был осужден за превышение служебных полномочий. В Сухом Логу партию представляет кандидат Игорь Панов, дважды судимый за кражу и грабеж. В Красноуральске от КПРФ баллотируется Александр Пузаков, в прошлом понесший наказание за избиение.

«Справедливая Россия» – 7 судимых кандидатов

Грехи прошлого представителей «Справедливой России» относительно легче, если сравнивать с выдвиженцами других партий. В Богдановиче и Североуральске под флагом СР баллотируются кандидаты с судимостями за избиение, в Новоуральске и Тавде – осужденные за ДТП. В городе Лесной партию представляет предприниматель Ефим Лаухин, который в 2000-х получил уголовную статью за насилие в отношении представителя власти. В Невьянске в выборах участвует горный мастер артели «Старатель» Владислав Любимов, в подростковом возрасте осужденный за лжеминирование. На выборах в поселке Атиг и Нижнесергинском районе «Справедливую Россию» в этом году представляет финансовый директор «Сигарного клуба Екатеринбурга» Сергей Рябков. Ранее он неоднократно участвовал в избирательных кампаниях региона, несмотря на целый набор судимостей: самоуправство, побои, мошенничество.

Самовыдвиженцы – 54 судимых кандидата

Самые распространенные уголовные статьи, которые можно найти в биографиях самовыдвиженцев на муниципальных выборах, – кража, грабеж, хулиганство, побои, мошенничество. Причем в этой группе кандидатов нередко можно встретить действующих представителей власти. Например, депутат Алапаевской думы Дмитрий Карпов имеет судимость за грабеж и незаконное хранение оружия. Его коллега по думе Сергей Подкорытов, по совместительству работающий в Алапаевском психоневрологическом интернате, в 90-е годы был осужден за вымогательство, хулиганство и грабеж. Заместитель главы Верхнесинячихинской поселковой администрации Евгений Лежнин отбыл наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В Североуральске депутат местной думы Ольга Коптяева в прошлом была признана виновной в служебном подлоге. Тавдинский депутат Татьяна Чернышева имеет судимость за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. А депутат поселка Верхние Серги Вадим Бычков в советское время попался на краже.

У некоторых самовыдвиженцев, имевших проблемы с законом, весьма интересно сложилась карьера. Например, в Алапаевске кандидат Евгений Еремеев, осужденный в прошлом за небрежное хранение огнестрельного оружия и халатность, работает в школе. Самовыдвиженец Алексей Харлов, судимый за пьяное вождение, работает замдиректора по безопасности в Невьянской школе. В Бисерти баллотируется кандидат Сергей Васеньков, в 90-е годы осужденный за захват заложника. Сейчас он работает инструктором военной полиции в Екатеринбурге. В Нижней Туре за депутатское место борется Юрий Медведев. Согласно документам, в 90-е годы он окончил Екатеринбургскую высшую школу МВД, а спустя несколько лет был осужден за получение взятки. Сейчас он работает специалистом по охране труда в учебном центре филиала МИФИ в Лесном. В Североуральске на выборы идет помощник директора по экономической безопасности местного завода Владимир Фуфаев, который был осужден за злоупотребление должностными полномочиями, незаконное хранение и сбыт оружия. Судимость была погашена в конце 2021 года.

Напомним, граждане с погашенной или снятой судимостью могут участвовать в выборах. Однако с 2013 года российское законодательство обязывает кандидатов раскрывать такие сведения. Если кандидат не указал в документах факт судимости, избирательная комиссия отказывает ему в регистрации.

Единый день голосования назначен на 11 сентября. В 50 муниципалитетах Свердловской области жители изберут составы местных дум, в трех муниципалитетах пройдут довыборы депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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