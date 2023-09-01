«Помогаторы», «защитники» и «наши». Как агитируют кандидаты на выборах в Екатеринбурге (ФОТО)

Агитационная кампания кандидатов в депутаты Екатеринбургской думы выходит на финишную прямую. Улицы города завалены десятками печатных газет и листовок. Чем кандидаты пытаются удивить и завлечь избирателей – в нашем агитобзоре.

«Помогаторы» и «Развиваторы

«Помогать» – самое частое слово, которое встречается в агитации большинства кандидатов. Например, врач Станислав Киселев, баллотирующийся от «Единой России» в Академическом, использует слоган «Скорая помощь району». Вряд ли кандидат подразумевал, что Академический находится при смерти, но вышло как вышло. Главврач областной стоматологии Марина Харитонова с предвыборной рекламы прямо заявляет: «Моя профессия – помогать людям!». Знамя поддерживает Ира Овчинникова, которая «помогает людям искренне».

Второе по частоте слово – «развитие». Его используют практически все кандидаты «Единой России», опираясь на общий партийный предвыборный девиз «Екатеринбург развивается». Например, лидер списка ЕР Алексей Орлов сообщает, что «только у нас есть продуманная и исполнимая программа развития Екатеринбурга» и упирает на «партию президента». Владимир Крицкий обещает «уверенное развитие ЖБИ». А Владислав Овчинников достал сразу два козыря, так как сулит «Уралмашу – развитие, горожанам – помощь».

«Защитники»

«Услышим и защитим» – лозунг партии «Справедливой России», которая всю агиткампанию строит на теме высоких тарифов ЖКХ. Кипучую деятельность справедливороссы развели в Академическом районе. Жители там постоянно сталкиваются с агитационными кубами, а еще по утрам находят агитподарки около своей двери – желтые пакеты с газетами. В центре города «вернуть справедливость» обещает кандидат партии Евгений Шилов.

Кандидаты КПРФ чаще апеллируют к добродетелям. Например, рекламные плакаты Виктории Ивачевой в Чкаловском районе преподносят кандидатку как «честность». Андрей Зуев сообщает, что он «сила добра». Партийные газеты пестрят лозунгами «Время выбирать будущее».

«Наш депутат»

Этот слоган популярен у действующих депутатов, которые идут на переизбрание. Дмитрий Сергин выпускает комиксы с образом «оловянного солдатика» и именует себя «депутатом народного значения». Александр Колесников использует стратегию «обещал – сделал» и хочет «остаться рядом» с избирателями в Железнодорожном районе. Помощница депутата Алексея Вихарева Ксения Лещенко, которая выдвинулась на выборы от ЛДПР, с рекламного плаката сообщает, что «район в надежных руках». Константин Киселев, перетянувший на себя всю рекламу партии «Яблоко», в агитации предпочитает говорить «наш город». В одной из номеров газеты кандидат делится своими мечтами: «Выйти из дома. Замахнуться палкой на наглую крапиву в парке УрГУПС. Забыть, что ты взрослый. Заглянуть в бездну прудов».

Персоналисты

Кандидатов-индивидуалистов на выборах Екатеринбурга оказалось немного. Спикер думы Игорь Володин, недавно попавший в дипломатический скандал, не стал заморачиваться и использует слоган с выборов 2018 года – «Человек реальных дел». Кандидат-новичок Анна Гурарий стала мемом из-за слогана «Гурарий за дендрарий». Бывший директор Шарташского лесопарка и работник мэрии Артур Зиганшин в агитации поупражнялся в рифмах: «За чистый город! За каждый двор!». Выдвиженец ЛДПР Дмитрий Николаев и вовсе просто сообщает: «Победа будет за нами!», не вдаваясь в подробности.

Агитационные войны

Самая конкурентная борьба на выборах разворачивается в избирательных округах. Например, в округе №17 жители домов наблюдали битву агитаторов: вечером на подъездах появлялись плакаты кандидатов Ершова, Акатьева и Мансурова (снят с выборов), утром они были уже сорваны, а на их место вставал Владислав Овчинников. Так продолжалось в течение двух недель.

В округе №2 агитаторы КПРФ закрывали своими листовками рекламу других кандидатов. В других районах плакаты кандидатов были испорчены надписями – впрочем, это могли делать не только конкуренты, но и скучающие горожане.

***

Напомним, выборы в Екатеринбургскую городскую думу состоятся 9 и 10 сентября. Ранее «Новый День» писал, как агитируют партии и сколько денег они потратили на рекламу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»