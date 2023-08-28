«Я что, закон нарушил?» – спикер Екатеринбургской думы ответил на ноту протеста Азербайджана

Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин прокомментировал дипломатический скандал из-за его участия в мероприятии в честь 30-летия образования Талыш-Муганской автономной республики. Встреча прошла в начале августа в Екатеринбурге и вызвала возмущение посольства Азербайджана.

«Мне пришло официальное приглашение на это мероприятие. Я пришел, поздравил и пошел дальше, все заняло 15-20 минут. Мне таких приглашений приходит очень много каждый день. Так что скандал раздули с пустого места. На Урале живет более 160 народностей. И что теперь, я не должен никуда ходить, если мне приходят приглашения? Считаю, что это связано с моей избирательной кампанией. Много есть недоброжелателей», – рассказал «Новому Дню» Игорь Володин.

Председатель думы сообщил, что отправил официальный ответ на запрос азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. «Мы передали им копию приглашения на то мероприятие. Никаких предупреждений от «Единой России» я не получал. Запрета отвечать на приглашения нет. Я что, закон нарушил? На той встрече все было как обычно, ничего не сверхъестественного. И этот случай никак не изменит моего отношения, я буду работать как обычно и посещать все мероприятия, на которые меня приглашают», – заявил Володин.

Напомним, 9 и 10 сентября в Екатеринбурге состоятся выборы в городскую думу. Игорь Володин баллотируется от «Единой России» по одномандатному округу № 18 в Орджоникидзевском районе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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