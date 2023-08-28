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Понедельник, 28 августа 2023, 11:19 мск

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Азербайджан направил ноту протеста в МИД РФ из-за спикера гордумы Екатеринбурга

Посольство Азербайджана выразило МИДу Российской Федерации протест в связи с участием спикера Екатеринбургской думы Игоря Володина в мероприятии по случаю «30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики».

Как сообщили в дипмиссии, посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, отражающее принципиальную позицию и решительный протест государства.

«До сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нем в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству», – говорится в пресс-релизе посольства.

Сейчас посольство ожидает официального ответа российской стороны.

Напомним, Игорь Володин баллотируется в городскую думу от «Единой России» по одномандатному округу № 18.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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