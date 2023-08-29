Куйвашев извинился перед послом Азербайджана за спикера думы Володина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес извинения послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль оглы за председателя Екатеринбургской думы Игоря Володина. Об этом сообщает близкий к резиденции губернатора telegram-канал «Не для протокола».

В начале августа Володин пришел на мероприятие в честь 30-летия самопровозглашенной Талыш-Муганской автономной республики и от имени городской думы выразил поддержку этому формированию. Власти Азербайджана считают ТМАР сепаратистами. После инцидента посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД РФ и письмо свердловскому губернатору.

«Организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нем в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией», – заявили в посольстве.

Игорь Володин в беседе с «Новым Днем» заявил, что пришел на мероприятие по приглашению, и искреннее недоумевал, почему к нему возникли вопросы. «Я пришел, поздравил и пошел дальше, все заняло 15-20 минут. Так что скандал раздули с пустого места. На Урале живет более 160 народностей. И что теперь, я не должен никуда ходить, если мне приходят приглашения? Считаю, что это связано с моей избирательной кампанией. Много есть недоброжелателей», – поделился спикер.

Игорь Володин баллотируется в Екатеринбургскую думу от «Единой Росси» по избирательному округу № 18. «В новом созыве думы Игорь Володин спикером не будет», – заявляет telegram-канал «Не для протокола», намекая на договоренности во власти.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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