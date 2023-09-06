«Единая Россия» прокомментировала предвыборную рассылку бюджетникам

В Свердловском региональном отделении «Единой России» прокомментировали случаи рассылок в бюджетные учреждения Екатеринбурга указаний, как надо голосовать на выборах 9 и 10 сентября.

«Единая Россия» заинтересована в легитимных, открытых, конкурентных выборах. Партия не рассылает никаких списков и инструкций с перечнем кандидатов. Также обращаем ваше внимание, что сайт pg.er.ru предназначен только для проведения предварительного голосования и не имеет зарегистрированных на этот домен к нему почтовых адресов; возможность отправлять документы на сайт также отсутствует», – сообщили «Новому Дню» в партии.

Напомним, накануне бюджетники получили список «наиболее перспективных кандидатов», в котором были только представители ЕР. Также в инструкции было указано, в какое время бюджетники должны проголосовать на платформе ДЭГ и как нужно отчитаться после голосования (отправить скрин с мобильного телефона или селфи на фоне номера УИК). Эти отчеты предлагалось отправить на адрес электронной почты, схожий с доменом официального сайта праймериз «Единой России».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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