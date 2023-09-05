В Екатеринбурге бюджетникам рассылают список «перспективных кандидатов» на выборах в думу

Сотрудники бюджетных учреждений Екатеринбурга сегодня получили инструкцию, за кого нужно голосовать на выборах в городскую думу.

В документе (имеется в распоряжении редакции) выборы обозначаются «общественно-значимым мероприятием», которое пройдет 9 и 10 сентября. Руководителей просят «проинформировать сотрудников о наиболее перспективных кандидатах, участвующих в выборах, по мнению экспертного, научного и общественного сообщества». В списке – только кандидаты «Единой России» по партийному списку и одномандатным округам в Екатеринбурге.

Также в документе указано, что электронное голосование проводится 9 и 10 сентября с 8 до 14 часов. Хотя на самом деле голосование на платформе ДЭГ начнется в 8 часов утра 9 сентября и закончится в 20 часов 10 сентября. Таким образом, отводится некое «окно» для голосования бюджетников.

Кроме того, в документе есть признаки подачи отчетности о голосовании сотрудников бюджетных организаций. Предлагается отправить принтскрин экрана телефона или селфи на фоне таблички с номером УИК. Отчеты бюджетники должны отправлять на адрес электронной почты, схожий с официальным сайтом праймериз «Единой России».

«Новый День» направил запрос в свердловское отделение «Единой России» с просьбой прокомментировать данный документ. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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