«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2

«Автомобилист» в ярком домашнем матче обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу уральцев.

Первую шайбу «Автомобилист» забил на стартовой минуте игры. Автором гола стал капитан команды Сергей Широков, это его первый гол в новом сезоне. А затем дважды отличился Владимир Кузнецов, причем сегодня он играл впервые в основном составе «Автомобилиста». Преимущество в три шайбы екатеринбуржцы удержали недолго. Вскоре «Нефтехимик» сократил отставание в счете, благодаря точному броску Наилю Якупову. В начале второго периода в ворота Евгения Аликина влетела вторая шайба после броска Владимира Брюквина. В середине матча «Автомобилист» получил большинство и разыграл удачную комбинацию. Алексей Бывальцев скинул шайбу на синюю линию, а Ефим Гуркин зарядил с дальней дистанции в правую девятку и сделал счет 4:2. Третий период команды провели без заброшенных шайб, но в упорной борьбе на радость зрителям. В итоге «Автомобилист» сумел сохранить победу – уже четвертую подряд на домашней арене.

«Нефтехимик» – неудобный для нас соперник. Что в том году тяжелые игры с ними были, что в этом году не совсем удачная игра на выезде. Настраивали ребят на тяжелый матч, нам нужен был реванш за проигрыш в Нижнекамске, где мы имели моменты, но не реализовали их. Здорово, что сегодня в начале игры реализовали моменты и довели до победы. Достучались до ребят, особенно в третьем периоде, где сыграли по заданию – контролировали шайбу и имели хорошие моменты. Ну и спецбригада меньшинства сегодня здорово сыграла, ребята ловили на себя шайбы. За неделю мы побывали в четырех часовых поясах. Парни – молодцы, выдержали», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующие четыре матча екатеринбургский клуб снова проведет на выезде. «Автомобилисту» предстоит сыграть против «Трактора» в Челябинске, «Металлурга» (дважды) в Магнитогорске и «Салавата Юлаева» в Уфе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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