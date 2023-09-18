Директор школы №22 заявил, что все педагоги уже набраны, а информация о его хамстве в коллективе – наговор (ФОТО)

Сегодня в школе №22, из которой за лето уволилось 12 учителей, прошла встреча с главой департамента образования Екатеринбурга Константином Шевченко и руководителем самой образовательной организации Ильей Смирновым. Последний заявил, что все педагоги уже набраны, и все уроки вернули в расписание, а также назвал информацию о его хамстве «наговором». Увольнять директора никто не собирается, – добавил Шевченко.

Сколько учителей уволилось

Напомним, скандал вокруг школы №22 вышел в публичное пространство в конце минувшей недели, когда десятки родителей пришли к зданию с требованием встретиться с директором Ильей Смирновым. Они сообщили журналистам, что за лето из школы уволилось около 20 педагогов, и у детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и других. А если уроки включают в расписание, то детям показывают мультики.

Сегодня в школе №22 для журналистов организовали встречу с директором Ильей Смирновым и главой департамента образования Екатеринбурга Константином Шевченко. Представители родительского комитета пытались прорваться на встречу, но их не пустили через турникеты охраны.

Журналистам Илья Смирнов заявил, что всего из школы за лето ушло 12 учителей, и сейчас на все эти вакансии приняты новые педагоги.

«За лето ушло 12 педагогов, из них один – в отпуск по уходу за ребенком. 4 пенсионера ушли на отдых, пятый – переехал в другую страну. За лето я принял на работу 9 педагогов, из них 4 – молодые педагоги и 5 стажистов. И еще троих принял сейчас. Укомплектованность у нас полная. Почему не снимаю вакансии? Чтобы облегчить нагрузку учителям. Но все часы у нас закрыты, обучающий процесс будет происходить в полном режиме. Все уроки, которые были утеряны, будут восстановлены», – заявил Илья Смирнов. .

На вопрос, почему же штат не смогли укомплектовать до начала занятий 1 сентября?, – директор отвечал неоднозначно. По его словам, у него были заявления о приеме на работу от нескольких учителей, которые изменили свое решение непосредственно перед стартом учебного года. Кроме того, некоторые из старых педагогов тоже уволились только перед 1 сентября.

Начальник департамента образования Константин Шевченко обмолвился, что включить в расписание все предметы позволило, в том числе, перераспределение нагрузки между имеющимися учителями. То есть кому-то придется больше работать.

«Мы все выходные работали, и работали, как только ситуация возникла, о которой мы все знаем. На сегодняшний день вопрос решен, решен несколькими путями. Первое направление – приняли новых учителей. Второе – перераспределили нагрузку. И работа по подбору персонала продолжается, – заявил Шевченко на брифинге. – Обычная ставка учителя 36 часов. Но, если брать образовательный комплекс Екатеринбурга весь (не только школу №22), есть где нагрузка больше одной ставки – по полторы и больше. Ситуация, которая здесь возникла, она штатная».

Хамил ли директор подчиненным?

Родители учеников школы №22 одной из причин массового исхода учителей называли хамство нового директора. Но сам Илья Смирнов считает, что он ведет себя с коллективом вежливо. Он отметил, что конечно может критиковать какие-то действия, но в то же время всегда хвалит сотрудников за достижения.

«Мои двери всегда открыты. Мой коллектив об этом знает. Я работаю при открытой двери, ко мне коллеги заходят и задают вопросы, я стараюсь ответить, если могу. А разговоры по-хамски? Я могу сказать, что опровергаю эту информацию, – заявил Смирнов. – Обидно слушать, что 90% – наговор, а 10% – преувеличение».

Константин Шевченко обещал, что департамент образования проведет свою проверку по этим утверждениям о хамстве.

«Ситуацию возьмем на сопровождение по поводу педработника, проверим все комментарии, в том числе про хамство. Илья Николаевич прошел аттестацию, он соответствует занимаемой должности. Мы какие-то вещи проверим, какие-то посопровождаем, – заявил начальник департамента образования Екатеринбурга. – По поводу освобождения от занимаемой должности вопрос сейчас не стоит».

А были ли «Смешарики»?

На вопрос о включении детям мультиков вместо уроков (на прошлой неделе родители пятиклашек говорили, что на биологии дети смотрели «Смешариков») директор Илья Смирнов попытался опровергнуть информацию:

«До сих пор позиция родителей была такова, что за период до сегодняшнего дня у детей вообще не было биологии. Если биологии не было, то каких «Смешариков» показывали?», – ответил Смирнов на вопросы СМИ.

Он также предположил, что конфликт в целом был раздут представителями родительского комитета. «Скорее всего организаторы конфликта – председатель родкома и один из представителей комитета. Встречусь с председателем родительского комитета. Хочу встретиться тет-а-тет. Это мой председатель родительского комитета, который должен мне помогать в решении задач. Думаю, найдем общий язык и пути решения проблемы», – заявил Илья Смирнов.

Встретиться с родителями обещал и Константин Шевченко. «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Владислав Тринько

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