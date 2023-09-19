Прокуратура начинает прием жалоб на отсутствие отопления

В Свердловской области завтра запускают горячую линию по вопросам нарушений на старте отопительного сезона. Оставить жалобу можно по телефону, через онлайн-приемную, либо лично.

«С 20 сентября 2023 года прокуратура организует прием обращений и информаций от граждан по телефону «горячей линии» по номеру 8 (343) 376-82-61. В своих обращениях гражданам необходимо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы», – сообщили в ведомстве. Кроме того, обратиться с заявлениями граждане могут лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21, а также через интернет-приемную прокуратуры области.

Напомним, в Екатеринбурге отопительный сезон начался с 11 сентября, в Свердловской области – с 15 сентября. Все жилые дома и соцобъекты должны подключить до 2 октября. В Екатеринбурге подключение идет в два этапа. Первый – с 11 по 20 сентября включительно, второй – с 21 по 29 сентября включительно. Какие районы получат тепло в эти сроки, мы писали здесь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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