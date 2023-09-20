Борьбу за пост главы Сосьвы продолжат 5 кандидатов

В Сосьве состоялся первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета.

Как сообщает аппарат местной думы, по итогам рассмотрения документов конкурсантов комиссия приняла решение о регистрации всех пяти кандидатов. Это управляющий Северным управленческим округом Свердловской области Евгений Преин, социальный работник Лариса Греф, автомеханик Константин Куропаткин, председатель Серовского избиркома Оксана Тарковская, директор Сосьвинской школы №1 Светлана Рычкова.

Второй этап конкурса состоится 28 сентября. Кандидаты пройдут индивидуальное собеседование с комиссией и представят свои предложения по развитию Сосьвы.

Напомним, 25 апреля в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. После этого глава Геннадий Макаров ушел в отставку. На прошлой неделе областные власти сообщили о том, что в Сосьве для погорельцев уже построены 34 индивидуальных коттеджа и один 65-квартирный дом.

Сосьва, Елена Владимирова

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