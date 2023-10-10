Новым главой пострадавшей от пожаров Сосьвы станет высокопоставленный чиновник

Депутаты Сосьвинской думы выбрали главу муниципалитета на ближайшие 5 лет.

Большинство голосов получил управляющий Северным управленческим округом Свердловской области Евгений Преин. Напомним, этот пост он занимает с 2016 года, а до этого 4 года возглавлял город Серов. Кто станет новым управляющим Северным округом, пока неизвестно, но, вероятно, это будет один из действующих глав. Называют, в частности, мэра Волчанска Александра Вервейна.

Напомним, 25 апреля этого года в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. После этого мэр Геннадий Макаров ушел в отставку. За следующие несколько месяцев в Сосьве сменилось два и.о. главы.

Уже в сентябре областные власти сообщили о том, что в Сосьве для погорельцев построены 34 индивидуальных коттеджа и один 65-квартирный дом.

Сосьва, Елена Владимирова

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