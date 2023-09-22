На улице Вайнера и в Историческом сквере сделают праздничную подсветку за 35 миллионов рублей

На улице Вайнера до конца этого года смонтируют праздничную подсветку, а в Историческом сквере установят палочки, которые будут по-разному светиться в Новый год, День города и другие даты. Администрация Екатеринбурга разместила документы на госзакупках, заявки от подрядчиков принимаются до 29 сентября. Цена вопроса – 34,75 миллиона рублей.

Новое освещение будут делать за счет федеральных денег. Это продолжение реализации проекта по созданию туристического кода центра Екатеринбурга, на который город получил 215 миллионов рублей от Минэкономразвития РФ.

Согласно документам на «Госзакупках», на газонах в Историческом сквере установят 384 световые палочки. У них должно быть запрограммировано семь режимов работы: повседневный сценарий, сценарии на Новый год, День Победы, День России, День города, фестиваль Ural Music Night и Forum 100+. Кроме того, на Плотинке выполнят архитектурную подсветку возле водосброса (минерал орлец) и на аллее минералов. На улице Вайнера установят 85 элементов новой праздничной подсветки, а в переулке Банковском выполнят подсветку 15 деревьев.

Напомним, вчера по тому же проекту на улице Вайнера начали устанавливать новые скамейки, урны и парковую мебель, на которую потратили 18 миллионов рублей. Как ранее писал «Новый День», за счет остальных денег из федерального бюджета будут закуплены туалеты, обновлена туристическая навигация, созданы арт-объекты и так далее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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