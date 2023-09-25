Анастасии Петровой, убившей троих своих детей, продлили арест

37-летней жительнице Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве троих детей, продлили арест до 25 декабря. Решение принял Ленинский районный суд.

Напомним, страшное убийство было совершено 26 декабря прошлого года. По версии следствия, Анастасия Петрова убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

В ходе расследования уголовного дела Петровой были проведены две экспертизы. Первая признала женщину невменяемой.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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