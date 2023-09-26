Первый случай гриппа оказался завозным: семья прилетела из Таиланда

Первый выявленный в Свердловской области случай гриппа оказался завозным. Его диагностировали у ребенка, который прилетел из Таиланда.

«Сейчас циркулируют в основном вирусы негриппозной этиологии. Доминирует риновирус. Но в последние дни той недели нам удалось «зацепить» вирус гриппа у прибывшего из Таиланда ребенка. Предполагаем, что вирус завозной», – прокомментировала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Как ранее писал «Новый День», врачи выявили грипп А (Н3N2). Всего ОРВИ за семь дней заболели свыше 39 тысяч человек, что больше среднемноголетнего уровня на 4%. В структуре заболеваемости 64% составляют дети.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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