В Екатеринбурге регистрируют случаи гриппа

В Екатеринбурге регистрируют новые случаи гриппа. Заболеваемости ОРВИ в городе на треть выше, чем в среднем по области.

Как ранее писал «Новый День», первый случай гриппа в Екатеринбурге зафиксировали в конце сентября, но он был предположительно завозным: семья прилетела из Таиланда. Однако по данным на сегодняшний день, в городе выявлены новые больные.

«В Екатеринбург пришел грипп: эпидемиологи зафиксировали уже три случая, в том числе два – у детей, – сообщили в пресс-службе мэрии города. Грипп – одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний с воздушно-капельным механизмом передачи. Именно он гораздо чаще, чем другие ОРВИ, протекает в тяжелой форме и вызывает осложнения – бронхит, пневмонию, отит, синуситы», – сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В целом заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге на 28% выше, чем в среднем по Свердловской области: за неделю было выявлено 13,8 тысячи больных, более половины – дети. Сейчас в городе на карантин закрыто 13 групп в девяти детских садах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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