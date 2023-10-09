Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается вторую неделю подряд

В Свердловской области вторую неделю подряд снижается заболеваемость ОРВИ: за прошедшие семь дней зарегистрировано 27 тысяч случаев, что почти на 14% ниже среднего многолетнего уровня.

В Екатеринбурге болеть тоже стали меньше: за неделю выявлено 13,2 тысячи случаев, что на 7,3% ниже прошлых лет. По-прежнему чаще всего болеют дети.

«В рамках мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 138 человек: доминирует риновирус (32,6% от числа обследованных). Также обнаружены вирусы парагриппа, SARS-CoV-2, аденовирусы, коронавирусы, боковирусы», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

От гриппа на текущий момент привито более миллиона человек – это 25% от всего населения региона (всего планируют привить 65%).

Напомним, резкий всплеск ОРВИ был зафиксирован в середине сентября, когда дети после отдыха вернулись в школы и детсады. Тогда за неделю выявляли более 41 тысячи заболевших.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»