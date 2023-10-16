Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге выросла на 25%

В Екатеринбурге фиксируют серьезный рост заболеваемости ОРВИ – за неделю количество новых случаев увеличилось на четверть и достигло 17 тысяч, что выше среднемноголетнего уровня на 11,5%.

По региону в целом количество случаев ОРВИ за неделю выросло на 8% и достигло 30 тысяч. По данным медиков, по-прежнему доминирует риновирус. Из всех заболевших 56% – это дети, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«На данный момент проведено 1 млн 131 тысяча прививок против гриппа, охват населения – 27,1%. Кампания по вакцинопрофилактике продолжается, всего по плану охватить прививками 65% населения», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга сообщали о первых трех случаях гриппа, выявленных в городе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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