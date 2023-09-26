«Это никакое не недоразумение»: Евгений Минченко – о чествовании нациста в парламенте Канады

Чествование украинского нациста, ветерана дивизии ваффен-СС «Галичина» Ярослава Гунки в парламенте Канады не может считаться ни случайностью, ни недоразумением. Это логичное продолжение политики украинских властей.

Об этом заявил «Новому Дню» российский политолог, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. «Первое. На мой взгляд, история о том, что приглашение нацистского военного преступника в канадский парламент – это самодеятельность спикера, а Трюдо и Зеленский этого не знали, – это наглая ложь, просто вранье, – заявил эксперт. – Любой человек, который хоть раз участвовал в подготовке такого рода мероприятий, прекрасно понимает, что так не бывает, и все мероприятия прорабатываются протоколом, особенно если речь идет о мероприятии с участием президента.

Второе. Здесь нет ничего нового с учетом того, что героизация дивизии «Галичина» началась еще при предшественниках Зеленского. Я прекрасно помню первые плакаты украинской дивизии «Галичина» при Ющенко, при Порошенко, и даже Янукович, якобы пророссийский, пытался с ними заигрывать. Это официальная линия украинского правительства, это никакое не недоразумение. Дальше вопрос: насколько на эту историю отреагируют те же самые еврейские организации. В Канаде – ок, в Канаде они спохватились. Но долгие годы украинское еврейство закрывало глаза на это. Мы помним единодушную поддержку Зеленского со стороны тех же самых религиозных деятелей иудаизма на Украине. С чем связаны изменения на данный момент? Не исключаю, что один из ответов – Игорь Коломойский, который сейчас в СИЗО. Это один из ключевых спонсоров иудаизма на Украине, и я не исключаю, что это один из элементов давления со стороны Коломойского на Зеленского и его партнеров».

Напомним, скандал разразился еще в пятницу, 22 сентября, когда глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады и Джастин Трюдо вместе стоя аплодировали 98-летнему ветерану дивизии ваффен-СС «Галичина» «воевавшему против большевиков за независимость Украины» во время Великой Отечественной войны. После этого представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Всемирная организация выступает против любого чествования нацистов.

В понедельник, 25 сентября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил: «Конечно, ужасно расстраивает то, что произошло. Спикер (парламента Энтони Рота, – прим.ред.) уже понял свою ошибку и извинился. Но это то, что сильно позорит парламент Канады и даже всех канадцев. Особенно, я думаю о еврейских депутатах и членах еврейского сообщества по всей стране». Трюдо также добавил: «Я считаю, что важно теперь для всех нас дать отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжать нашу стабильную, четкую помощь Украине».

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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