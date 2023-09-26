Сергей Миронов начинает «перезагрузку» партии

В партии «Справедливая Россия – Патриоты – за правду» уже в ближайшее время могут начаться внутренние перестановки.

По данным источников РИА «Новый День», уже сегодня вечером в Москве состоится окончательный «разбор полетов» по итогам Единого дня голосования-2023. Вероятно, будут сделаны определенные выводы в отношении руководителей региональных отделений, которым не удалось показать высокие результаты. Судя по всему, лидер партии Сергей Миронов начинает ее «перезагрузку» в преддверии президентских выборов 2024 года и парламентских – 2026 года.

Напомним, 9-10 сентября далеко не во всех регионах «эсеры» выступили удачно. В частности, не слишком блестящий результат у них оказался на выборах в Екатеринбургскую городскую думу – по итогам голосования в нее прошел только один депутат. При этом либерал-демократы в столице Урала получили три мандата, коммунисты – два. Минимальное представительство, кроме эсеров, получили «Новые люди» и партия «Яблоко».

По мнению политологов, «Справедливая Россия» накануне выборов «дергалась из стороны в сторону, в итоге их голоса забрали «Яблоко» и «Новые люди».

Москва, Елена Владимирова

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