У действующего мэра Нижнего Тагила будет 6 конкурентов

В Нижнем Тагиле состоялся первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во второй тур прошли семь человек: генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» (Новоуральск) Никита Ванаев; действующий глава Владислав Пинаев; управляющий автомойкой Федор Трачук; начальник отдела городского хозяйства администрации ЗАТО Свободный Андрей Мельников; председатель профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина; атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин; инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина.

Как сообщил журналистам председатель конкурсной комиссии Евгений Каюмов, второй этап конкурса назначен на 4 октября. Каждый из кандидатов должен будет представить свою программу развития Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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