В Нижнем Тагиле единогласно выбрали мэра

Сегодня Нижнетагильская городская дума единогласно переизбрала на новый срок полномочий мэра Владислава Пинаева. Его поддержали все 25 депутатов.

В своем выступлении на заседании думы Пинаев подчеркнул, что в годы его руководства городской бюджет увеличился. Кроме того, он уделил внимание вопросу строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, сообщает местный портал «Между строк». По словам мэра, на данный момент продолжаются переговоры с министерствами, выделено новое место и готова вся проектная документация. Напомним, этот объект регулярно становится аргументом во время всех предвыборных баталий в Нижнем Тагиле. Многопрофильную детскую больницу в Нижнем Тагиле начали строить более 20 лет назад, а потом заморозили на уровне одного этажа – кончились деньги. Вопрос о возобновлении строительства поднимался каждый год, но безуспешно. Только в мае 2019 года было принято, наконец, принципиальное решение: достраивать не будут. Губернатор Куйвашев обещал, что подготовят проект и построят совсем новый объект, с нуля.

Как уже сообщал «Новый День», в финал конкурса по отбору кандидатур на должность главы города прошли все семь участников: генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» (Новоуральск) Никита Ванаев; действующий глава Владислав Пинаев; управляющий автомойкой Федор Трачук; начальник отдела городского хозяйства администрации ЗАТО Свободный Андрей Мельников; председатель профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина; атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин; инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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