В центре Екатеринбург адресные таблички заменят на черные, цена вопроса – 5 миллионов (ФОТО)

В центре Екатеринбурга до декабря обновят адресные таблички. Вместо бело-голубых на домах повесят черные. Подрядчику готовы заплатить 5,3 миллиона рублей.

Аукцион на поиск подрядчика городская администрация разместила на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 5 октября, а все работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего года. Таблички будут менять в рамках проекта по созданию туристического кода центра Екатеринбурга, на который город получил 215 миллионов рублей от Минэкономразвития РФ.

Обновления коснутся многих центральных улиц: проспекта Ленина, улиц Малышева, 8 Марта, Воеводина, Карла Либкнехта, Добролюбова, Попова, Вайнера и так далее. Сейчас таблички в центре города белого цвета, а надписи – голубого. Новые таблички будут черными, надписи – белыми. Корпус таблички выполняется из АБС-пластика методом вакуумного формования, то есть изделие будет объемным.

Напомним, в рамках проекта формирования туркода центра Екатеринбурга на улице Вайнера начали устанавливать новые скамейки, урны и парковую мебель, на которую потратили 18 миллионов рублей. Кроме того, объявлен конкурс на поиск подрядчика, который на той же улице до конца этого года смонтирует праздничную подсветку, а в Историческом сквере установит палочки, которые будут по-разному светиться в Новый год, День города и другие даты. Цена вопроса – 34,75 миллиона рублей. Как ранее писал «Новый День», за счет остальных денег из федерального бюджета будут закуплены туалеты, обновлена туристическая навигация, созданы арт-объекты и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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