Машинист метро показал станцию-призрак в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Машинист Московского метрополитена Владимир Коннов показал, как сейчас выглядит станция-призрак «Бажовская» в метро Екатеринбурга. Она находится между «Геологической» и «Чкаловской».

Станция-призрак

Строительство «Бажовской» началось в 1992 году. Выход из метрополитена должен был быть на пересечении улиц 8 марта и Большакова – там располагались строительная площадка и вертикальная шахта для изъятия грунта. Станцию планировали открыть в 1997 года, однако из-за того, что работы, связанные с прорубкой каменного грунта, были сложными и затяжными, в 2003 году решили отложить строительство. Все силы были направлены на создание станций «Чкаловская» и «Ботаническая».

Строительные работы над «Бажовской» так и не возобновились: сейчас есть только центральный зал и боковые туннели. Поезда проезжают недостроенную станцию без остановок и ограничения скорости.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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