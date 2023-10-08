300 фактов о Екатеринбурге. «Бажовская» – станция-призрак

Факт № 261. Строительство станции метро «Бажовская» началось в 1992 году. Выход из метрополитена должен был находиться на пересечении улиц 8 Марта и Большакова – там располагались строительная площадка и вертикальная шахта для изъятия грунта. Станцию планировали открыть в 1997 году, однако из-за того, что работы, связанные с прорубкой каменного грунта, были сложными и затянулись, в 2003 году решили отложить строительство. Все силы были направлены на создание «Чкаловской» и «Ботанической».

Строительные работы на «Бажовской» так и не возобновились: сейчас есть только центральный зал и боковые туннели. Поезда проезжают недостроенную станцию без остановок и ограничения скорости.

Интересно, что станция упоминается в цикле романов «Москва 2033».