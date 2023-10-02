Умер бывший начальник свердловского ГУВД

В воскресенье на 73-м году жизни скончался бывший начальник ГУ МВД Свердловской области, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Воротников.

Об этом рассказала на своей странице «ВКонтакте» свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Его отличал высокий профессионализм. А потому ему всегда было важно, как я съездила в тот либо иной отдел милиции. Тогда это была еще милиция. Он знал, что я обязательно посещаю ИВСы. Тогда же мы начали относиться к изоляторам впервые за долгие годы гуманнее. Были отремонтированы многие из них. Впервые, повторяю, за долгие годы.

Владимиру Александровичу было важно мнение общественности. И даже если его мнение не совпадало с моим, он пытался понять правозащитников, убедиться, что мое мнение тоже имеет право на рассмотрение», – написала Мерзлякова.

Фото со страницы Татьяны Мерзляковой «ВКонтакте»

Владимир Воротников родился в 1950 году. Окончил Академию МВД СССР. Начал службу в органах внутренних дел в 1970 году. С 1976 года работал инспектором, старшим инспектором, инспектором по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Свердловского облисполкома. Работал первым заместителем начальника УВД – начальником службы криминальной милиции УВД Свердловской области, а впоследствии был назначен на должность начальника областного УВД, проработав в этой должности до 1997 года. Затем возглавлял Главное паспортно-визовое управление МВД РФ, а в октябре 2001 года был вновь назначен указом президента РФ на пост начальника ГУВД Свердловской области. В 2007 году вышел в отставку, в 2009 году был назначен почетным консулом Монголии в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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