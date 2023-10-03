«Противники Ельцина были обречены»: прошло 30 лет после штурма Дома Советов

Сегодня исполнилось ровно 30 лет после начала октябрьских событий 1993 года. По данным СМИ, за время противостояния между сторонниками президента и Верховного Совета тогда погибли более 150 человек, сотни были ранены.

Напомним, тогда страна переживала конституционный кризис. Борис Ельцин подписал знаменитый «Указ 1400», который фактически упразднил деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета (ВС РФ). Конституционный суд признал действия президента незаконными. Оппозиция во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем ВС Русланом Хасбулатовым заявила о невозможности исполнения указа и объявила о прекращении полномочий главы государства. 3 октября в Москве начались массовые беспорядки. Вооруженные сторонники Верховного Совета попыталась захватить здание мэрии и телецентр «Останкино». На следующий день по распоряжению Ельцина начался штурм Белого дома.

По мнению профессора департамента социологии и политологии УрФУ, руководителя Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолия Гагарина, к трагической развязке привело нежелание обеих сторон идти на компромиссы. Жертв могло быть еще больше, если бы в конфликт между президентом и парламентом активно включилось население, но этого, к счастью, не произошло.

«Мы видели, что для Ельцина Конституция – не указ, что он может ее преодолеть. Позиция Руцкого тоже была заточена на конфликт. Противники Ельцина отстаивали свои принципы, но были обречены. В регионах в те дни заняли выжидательную позицию. Все понимали, что еще одна революция была не нужна, – вспоминает Гагарин. – Население не было готово отстаивать букву Конституции. Общество ждало развязки в более мирном ключе. К счастью для нас, удалось избежать развала страны и гражданской войны. Спасибо населению, которое не позволило втянуть себя в противостояние. Но о реакции общества на произошедшие события говорят результаты выборов в Госдуму в декабре 1993 года. ЛДПР, которая аккумулировала весь протестный электорат, заняла первое место с 23% голосов, тогда как партия власти получила всего 15%».

Эксперт отмечает характерную особенность того периода: и крупные политики, и другие лидеры общественного мнения, даже актеры, в те годы желали не искать компромисс, а, условно говоря, «рубить оппонента шашкой». Многие сторонники Ельцина призывали к расправам над оппонентами. Расстрел Белого дома стал в некотором роде отправной точкой всего того беспредела, который накрыл страну в 1990-е годы», – считает Гагарин.

Отметим, что в Екатеринбурге 3-4 октября было относительно спокойно. Руководители города и области обратились к гражданам только 5 октября. Губернатор Эдуард Россель через газету «Вечерний Екатеринбург» заявил: «То, чего все мы хотели избежать, все-таки произошло – на улицах Москвы пролилась кровь, кровь наших граждан. И сделали это люди, кричащие о своей любви к России и народу... Указом Президента в Москве с 3 октября введено чрезвычайное положение. Правительством России предпринимаются все меры, чтобы очаг вспыхнувшей войны не распространился за пределы столицы. Многое в настоящий момент зависит от нас. Ни в коем случае не стоит подливать масла в огонь, нельзя позволить втянуть себя в братоубийственную войну, в которой не будет победителей». Об обстрелах Белого дома Россель умолчал, так же, как и председатель горсовета Екатеринбурга Юрий Самарин и глава администрации города Аркадий Чернецкий. Они также обратились к горожанам со страниц газеты «Вечерний Екатеринбург» и призвали сохранять спокойствие.

Доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ Андрей Коряковцев уверен, что у оппонентов Ельцина не было никаких шансов на победу прежде всего потому, что большая часть населения не видела смысла их поддерживать: «Правительство провозгласило реформы, и их провал еще был неясен. Полным ходом шла приватизация жилья, которое граждане обращали в личный капитал. Границы открылись, возникла массовая челночная торговля. Советские механизмы общественного контроля исчезли, новые еще не окрепли. Молодежь и среднее поколение пользовались этой свободой и наслаждались ею. Полным ходом шло религиозное возрождение, морально оправдывающее новый режим. Одним словом, общество переживало период адаптации к новым экономическим, политическим и культурным условиям и было полно самых радужных надежд, – подчеркивает он. – Отдельные проницательные персоны предупреждали, что эти надежды безосновательны, да их мало кто слушал. На этом фоне мятеж парламента против исполнительной власти выглядел несвоевременным предвосхищением будущего поворота в массовых настроениях. Вот почему слишком слабой оказалась социальная база мятежников: разношерстные энтузиасты из числа политических маргиналов да пенсионеры. Мятеж выглядел авантюрой и был обречен».

Добавим, 10-летие и 20-летие октябрьских событий прошло практически незамеченным, не считая нескольких малочисленных акций непарламентской оппозиции – в частности, в 2013 году с резким осуждением событий 1993 года выступил писатель и политик Эдуард Лимонов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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