Отопление в замерзающем поселке Малышева дадут в ближайшие часы

Сегодня в поселок Малышева, где до сих пор не начался отопительный сезон, прибыли представители газораспределительной организации.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава поселка Мария Рубцова. «С 12 часов на котельной Малышева работают сотрудники «Газпром Газораспределения». Проверили документацию, в настоящее время проходит проверка газопроводов. Совсем скоро будет принято решение о пуске газа. Я нахожусь на месте событий. Обязательно расскажу о развитии и результате», – написала она.

Напомним, ресурсоснабжающая компания поселка, ООО «Энергосфера», задолжала ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» более 6 млн рублей, из-за чего последняя перекрыла подачу газа на котельную в пгт Малышева. В результате отопительный период в поселке до сих пор не начат.

В связи с этим прокуратура Асбеста направила в суд исковое заявление с требованием обязать ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» восстановить подачу газа в поселок Малышева. Накануне суд согласился удовлетворить эти требования.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/807943.html

Малышева, Елена Владимирова

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