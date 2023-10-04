Глава Минстроя посоветовал девелоперам не таскать кадры друг у друга, а воспитывать их самим

Вопрос дефицитов кадров в строительной отрасли обсуждался сегодня на форуме 100+ TechnoBuild. Напомним, что по данным девелоперов, на одну вакансию сейчас приходится полтора резюме.

По мнению Ирека Файзуллина, выход из кадрового тупика существует – необходимо тесно работать с образовательными учреждениями и помогать готовить себе кадры. «Мы сегодня имеем организации, которые формируют верхний менеджмент, а ниже – организации, которые имеют бригады строительные, которые кто-то должен обучать. В СССР было понятно главки, тресты, системы ПТУ. Эта система требует внимания. Мы обязаны с Минпросвещения работать с вузами, учреждениями СПО. Сильные организации должны объединиться, чтобы подтянуть ПТУ и техникумы до того уровня, который застройщикам нужен. Мы можем много говорить про кадры. А что вы сами сделали, чтобы они были? Настанет время, когда не перекупить уже будет кадры друг у друга. Центральный регион больше платит. В ковид встали стройки, и строители убежали не работающие.. Опять возобновились стройки – и крупнейшие компании как пылесос собрали всех строителей, подняв зарплаты. А сейчас оборонка строителей вытягивает. Поэтому неизбежно учить надо, готовить, со школы поднимать престиж профессии. По-другому – не получится», – считает министр строительства РФ.

По его словам, сейчас фиксируется очень высокий конкурс на строительные специальности и этим надо пользоваться.

Екатеринбург, Елена Васильева

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