Обвиняемый в убийстве екатеринбургской дачницы арестован

Белоярский районный суд по ходатайству Следственного комитета заключил под стражу до 27 ноября включительно Александра Протасова, который обвиняется в убийстве 38-летней жительницы Екатеринбурга Елены. Об этом сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга.

Как уже сообщал «Новый День», женщина была убита 26 сентября на даче под Заречным. Подозрение пало на приезжего, которого она наняла для работ на дачном участке – после смерти хозяйки он исчез.

На этой неделе мужчину задержали в Каменске-Уральском, когда он зашел в продуктовый магазин за колбасой, пивом и сигаретами. Задержанный официально нигде не работает, ранее судим за мошенничество, уроженец Томска. Он признался, что поссорился с женщиной из-за разногласий по оплате его труда и убил ее металлическим швеллером. В момент совершения убийства он был пьян.

Белоярский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»