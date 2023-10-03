Задержан подозреваемый в убийстве дачницы из Екатеринбурга (ФОТО)

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга, тело которой на прошлой неделе нашли на даче в районе Заречного.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали в Каменске-Уральском, когда он зашел в продуктовый магазин. «Среди его покупок были обычные товары – два батона, две палки колбасы, сигареты и пиво. Но утолить голод подозреваемому не удалось: на выходе из магазина представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в город Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий, где у погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль «Рено». Далеко уехать на иномарке разнорабочий не смог, т.к. вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево», – рассказал Горелых.

Задержанный официально нигде не работает, ранее судим за мошенничество, уроженец Томска. Полиция передала его коллегам из СКР.

И.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов добавил, что фигурант признал свою вину. Он рассказал, что жертва наняла его для работы на садовом участке, там же он и жил. Днем 26 сентября мужчина был пьян и поссорился с хозяйкой дачи из-за платы за работу. Женщина была убита металлическим швеллером.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Как уже сообщал «Новый День», 26 сентября 38-летняя женщина уехала на дачу на своем автомобиле «Рено». Судя по тому, что 8-летнего сына она оставила одного в городской квартире, она собиралась скоро вернуться, но этого не произошло. На следующий день ребенку стало страшно, и он позвонил отцу, который живет отдельно. Мужчина сообщил о пропаже бывшей супруги в полицию. 28 сентября сотрудники МВД нашли брошенный автомобиль пропавшей на обочине за городом после столкновения с деревом. В тот же день на даче было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Опросив соседей, сыщики вышли на след подозреваемого. Это оказался мужчина по имени Алексей, который хозяйка сама наняла его в качестве разнорабочего и сторожа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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