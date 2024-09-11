Строителя, убившего дачницу в Заречном, осудили на 15 лет

Сегодня Белоярский районный суд приговорил к 15 годам лишения свободы строителя, убившего дачницу в Заречном.

Напомним, 26 сентября 2023 года 38-летняя женщина уехала на дачу на своем автомобиле «Рено». 8-летнего сына она оставила одного в городской квартире, сказав, что скоро вернется, но этого не произошло. На следующий день ребенку стало страшно, и он позвонил отцу, который живет отдельно. Мужчина сообщил о пропаже бывшей супруги в полицию. 28 сентября сотрудники МВД нашли автомобиль пропавшей на обочине за городом, врезавшийся в дерево. В тот же день на даче было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Опросив соседей, сыщики вышли на след подозреваемого. Это оказался мужчина, которого хозяйка сама наняла в качестве разнорабочего и сторожа. Фигуранта задержали в Каменске-Уральском, когда он зашел в продуктовый магазин. «Среди его покупок были обычные товары – два батона, две палки колбасы, сигареты и пиво. Но утолить голод подозреваемому не удалось: на выходе из магазина представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в город Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий, где у погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль «Рено». Далеко уехать на иномарке разнорабочий не смог, так как вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево. Задержанным оказался официально неработающий и ранее судимый за мошенничество в 2022 году уроженец Томска», – отметил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что жертва наняла его для работы на садовом участке, там же он и жил. Днем 26 сентября мужчина был пьян, поссорился с хозяйкой дачи из-за платы за работу и убил ее. Затем злоумышленник забрал из кармана брюк женщины смартфон Huawei стоимостью порядка 48 тысяч рублей и банковскую карту, с которой впоследствии снял деньги в сумме порядка 69 тысяч рублей.

«В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, согласно заключению которой мужчина вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях)», – пояснили в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», частей 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшей, а также с банковского счета» и части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных двенадцати – в исправительной колонии строго режима. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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