Жительницу Екатеринбурга убили на даче. Подозревается наемный работник (ФОТО)

В Свердловской области расследуется уголовное дело об убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга, тело которой было найдено на дачном участке в коттеджном поселке под Заречным.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 26 сентября женщина уехала на дачу на своем автомобиле «Рено». Судя по тому, что 8-летнего сына она оставила одного в городской квартире, она собиралась скоро вернуться, но этого не произошло. На следующий день ребенку стало страшно, и он позвонил отцу, который живет отдельно. Мужчина сообщил о пропаже бывшей супруги в полицию. 28 сентября сотрудники МВД нашли брошенный автомобиль пропавшей на обочине после столкновения с деревом. В тот же день на даче было найдено женщины с признаками насильственной смерти.

Опросив соседей на строящейся «фазенде», сыщики вышли на след подозреваемого. Это может быть мужчина по имени Алексей, который появился в поселке вскоре после покупки женщиной дачного участка, скорее всего, она сама наняла его в качестве разнорабочего и сторожа.

В СУ СКР сообщили приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет; рост 175-180 сантиметров; худощавого телосложения; волосы светлые (возможно, рыжие). Предположительно, был одет в следующую одежду: тёмные брюки; тёмная куртка с капюшоном, чёрные кроссовки. СУ СК России по Свердловской области обращается ко всем, кто опознал указанного гражданина, сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8(34377)7-13-02, или по телефонной линии «02». Адрес: город Заречный, улица Лермонтова, 10 (следственный отдел СКР), город Заречный, улица Мира, 38 (отдел полиции). Конфиденциальность гарантируется.

Заречный, Елена Владимирова

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