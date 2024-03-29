Громкое дело об убийстве дачницы наемным работником передают в суд

Завершилось расследование резонансного уголовного дела об убийстве 38-летней жительницы Екатеринбурга на даче в Заречном. В преступлении обвиняется ранее судимый 35-летний житель Томска, которого жертва сама наняла для помощи в работе на участке. Как сообщили в СУ СКР области, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать суд в Заречном.

Напомним, 26 сентября 38-летняя женщина уехала на дачу на своем автомобиле «Рено». 8-летнего сына она оставила одного в городской квартире, сказав, что скоро вернется, но этого не произошло. На следующий день ребенку стало страшно, и он позвонил отцу, который живет отдельно. Мужчина сообщил о пропаже бывшей супруги в полицию. 28 сентября сотрудники МВД нашли брошенный автомобиль пропавшей на обочине за городом после столкновения с деревом. В тот же день на даче было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Опросив соседей, сыщики вышли на след подозреваемого. Это оказался мужчина по имени Алексей, который хозяйка сама наняла в качестве разнорабочего и сторожа. Фигуранта задержали в Каменске-Уральском, когда он зашел в продуктовый магазин. «Среди его покупок были обычные товары – два батона, две палки колбасы, сигареты и пиво. Но утолить голод подозреваемому не удалось: на выходе из магазина представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в город Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий, где у погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль «Рено». Далеко уехать на иномарке разнорабочий не смог, т.к. вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Признание в убийстве

Обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что жертва наняла его для работы на садовом участке, там же он и жил. Днем 26 сентября мужчина был пьян, поссорился с хозяйкой дачи из-за платы за работу и убил ее. Затем злоумышленник забрал из кармана брюк жертвы смартфон «Huawei» стоимостью порядка 48 тысяч рублей и банковскую карту, с которой впоследствии снял деньги в сумме порядка 69 тысяч рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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