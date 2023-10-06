Алапаевскому депутату, который избил битой человека, сократили срок за участие в СВО

Депутату Алапаевской гордумы Илье Чижу, ранее осужденному за избиение человека, сократили срок на один месяц. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства участие в СВО и наличие боевых наград. В колонии экс-депутат проведет не два года, а 1 год и 11 месяцев.

Как ранее писал «Новый День», Илья Чиж был признан виновным по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Вечером 20 апреля 2022 года Чиж ехал на своем автомобиле в Алапаевске. Стоящий на улице молодой человек притворился, что машина депутата наехала ему на ногу. После чего Чиж вышел из автомобиля с битой в руках и дважды ударил молодого человека. Двоюродный брат потерпевшего окрикнул Чижа, чтобы отвлечь его от брата, и тогда депутат переключился на него. Парень пытался убежать, но депутат погнался за ним на автомобиле, а когда догнал, не менее трех раз ударил по голове. У 19-летнего молодого человека диагностировали перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом скуловой кости, ушибы.

Прокурор просил наказание для Ильи Чижа в виде пяти лет лишения свободы, но суд первой инстанции отправил экс-депутата в колонию на два года. Адвокат подал апелляцию.

«Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника осужденного Чижа. По итогам апелляционного рассмотрения жалобы защитника Свердловский областной суд изменил приговор Илье Чижу. Суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства участие осужденного в СВО, а также его боевые награды. Срок назначенного судом первой инстанции наказания сокращен на 1 месяц, до 1 года 11 месяцев», – сообщили в пресс-службе суда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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