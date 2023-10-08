Водители, внимание: вырос риск ДТП с дикими животными

В Свердловской области вырос риск «сезонных» ДТП с дикими животными. Причиной всему является традиционная миграция. Специалисты утверждают, что с конца сентября по начало октября, к примеру, у лосей отмечается пик брачного периода: животные активно передвигаются и часто выбегают на дорогу.

В этом году зафиксировано уже 219 аварийных ситуаций с участием крупных животных. В дорожно-транспортных происшествиях пострадало 11 человек: семеро получили ранения, четверо погибли. Помимо лосей, на дорогу выходят кабаны, косули, лошади, овцы и коровы.

По статистике, основными причинами ДТП стали несоблюдение водителями скоростного режима и невнимательность в зоне действия знаков «Дикие животные».

В Свердловской области ведутся профилактически работы: на опасных участках дороги установят дополнительно 20 знаков «Дикие животные» и проведут сезонную рубку подлеска и кустов для лучшей видимости животных.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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