На ЕКАДЕ бензовоз сбил лося

В Екатеринбурге между дублером Сибирского тракта и Березовским произошла авария с участием крупного животного: лось неожиданно выскочил на дорогу. Он не выжил: по сообщениям очевидцев, тело лося лежало рядом с автодорогой. На данный момент с причинами ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы.

С конца сентября по начало октября у лосей отмечается пик брачного периода. Сезонная миграция является основной причиной ДТП с дикими животными. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными в зоне действия знаков «Дикие животные» и соблюдать скоростной режим.

Всего в этом году произошло 219 аварийных ситуаций с участием крупных животных. В них семь человек получили ранения, четверо – погибли.

По данным Управления автодорог Свердловской области, ДТП с дикими зверями происходили на Серовском и Режевском трактах, ЕКАДе, на автодорогах Екатеринбург – Полевской, Верхняя Пышма – Невьянск. Всего зафиксировано 62 инцидента с животными. Кроме лосей, на дорогу выходят кабаны, косули, лошади, овцы и коровы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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