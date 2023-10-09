Снег в Екатеринбурге выпадет на Покров

Синоптики спрогнозировали первый снег в Екатеринбурге на Покров Богородицы, в этом году праздник выпадает на субботу (он всегда отмечается 14 октября). По данным Гидрометцентра России, первые осадки в виде снега как раз ожидаются в выходные. Все предшествующие дни будут идти дожди, днем температура воздуха будет около +6…+8 °C.

По народным приметам, снег на Покров – хороший знак. На Руси считалось, что если в этот день не будет снега, то зима будет поздней и малоснежной, что, в свою очередь, сулило проблемы с урожаем в следующий сезон.

Отметим, праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают только в Русской православной церкви. По поверью, во время осады Константинополя Пречистая Дева явилась молившимся людям и накрыла город своим платком, спася его от варваров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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