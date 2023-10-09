В Екатеринбурге будут мыть улицы до первых заморозков

Коммунальные службы Екатеринбурга планово перейдут в зимний режим работы с 13 октября. Но часть спецтехники еще останется с летним оборудованием для качественной уборки улиц в период межсезонья.

«Улицы города перестанут мыть, когда ночная температура воздуха опустится ниже 0 градусов. Пока влажная уборка производится, но поливо-моечными машинами, а вакуумной техникой», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, на этой неделе в уральской столице ожидается дождливая погода с дневной температурой воздуха +6…+8 °C. По прогнозам синоптиков, первый снег в Екатеринбурге ожидается в выходные.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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