Река в центре Екатеринбурга покрылась странной пеной (ФОТО)

В Екатеринбурге на городском пруду и на реке Исети в районе Исторического сквера появилась странная грязная пена. Горожане уточняют, что она к тому же дурно пахнет.

В пресс-службе администрации сообщили «Новому Дню», что не знают о происхождении пены, но это выяснит муниципальная инспекция.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Дарья Деменева

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