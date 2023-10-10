«Есть сброс в реку», – в Екатеринбурге разбираются со странной пеной (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге специалисты разбираются со странной пеной на Исети, которую обнаружили накануне. В комитете по экологии мэрии «Новому Дню» сообщили, что информацию передали в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. «Действительно, сброс есть, завтра специалисты МПР выйдут на обследование», – отметили там.
Странная пена на Исети
Сотрудники администрации Екатеринбурга также составили акт о состоянии воды в Исети и Городском пруду и передали его в Росприроднадзор.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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