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Вторник, 10 октября 2023, 09:46 мск

Новости Екатеринбург

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«Есть сброс в реку», – в Екатеринбурге разбираются со странной пеной (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге специалисты разбираются со странной пеной на Исети, которую обнаружили накануне. В комитете по экологии мэрии «Новому Дню» сообщили, что информацию передали в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. «Действительно, сброс есть, завтра специалисты МПР выйдут на обследование», – отметили там.

Странная пена на Исети

Сотрудники администрации Екатеринбурга также составили акт о состоянии воды в Исети и Городском пруду и передали его в Росприроднадзор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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