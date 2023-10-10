В Кремле задержали бабушку с внуком – у него нашли патрон от винтовки

В Москве на территории Кремля охрана задержала ученика 9 класса одной из школ Екатеринбурга, а также его бабушку. Вместе с ней мальчик приехал на отдых в столицу и отправился гулять в центр. Бабушка и школьник купили билеты в музей-заповедник «Московский Кремль», но у охраны возникли подозрения насчет мальчика после того, как он прошел металлодетектор. Проверка карманов показала, что у школьника с собой патрон калибра 7,62 мм.

«Два года назад военный сувенир ему подарил одноклассник. C тех пор носит его как талисман. В итоге патрон забрали, а Кирилла отправили в центр профилактики семейного неблагополучия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. А также проверяют аэропорт, который проигнорировал наличие боеприпаса у ребенка», – пишет Mash.

Екатеринбург, Елена Сычева

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