В Екатеринбурге почтовые отделения работают с перебоями из-за обновления софта

Почтовые отделения Екатеринбурга переходят на новое программное обеспечение. Поэтому некоторые из них могут работать с перебоями.

Временные ограничения в обслуживании клиентов подтвердили в пресс-службе УФПС Свердловской области АО «Почта России». «Почтовые отделения Екатеринбурга поэтапно переходят на обновленное программное обеспечение, которое повысит скорость обслуживания клиентов. В период его настройки некоторые почтовые операции действительно могут быть временно недоступны или функционально ограничены. Как правило, это занимает около двух часов. В более чем 90% отделениях города уже обновили систему, и они работают в штатном режиме. В остальных отделениях работы завершат до 14 октября», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве.

По данным источника агентства, заключительный этап будет проводиться на Главпочтамте 22 октября. В пресс-службе УФПС отметили, что Главпочтамт как самый крупный центр связи, действительно станет последним в очереди на обновление софта, и дата проведения работ может быть подвижной.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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