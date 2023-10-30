На Главпочтамте отключились компьютеры из-за проблем с электричеством

На Главпочтамте в Екатеринбурге временно приостановлено обслуживание клиентов. Как рассказали «Новому Дню» очевидцы, в отделении невозможно получить корреспонденцию и заказные письма. Посылки также не принимают. Со слов сотрудников почты, у них с утра не работают компьютеры, поэтому они не могут проводить часть операций.

Как ранее писал «Новый День», на протяжении последних двух недель в Екатеринбурге проходило масштабное обновление программного обеспечения в отделениях почты. Главпочтамт как центральный узел связи стоял последним в очереди. Однако сегодняшние проблемы не связаны с обновлением софта, заявили в ведомстве.

«К сожалению, из-за проблемы с электроснабжением часть помещений Главпочтамта оказалась обесточена. Технические специалисты уже приступили к устранению неполадок. За услугами клиенты пока могут обращаться в ближайшие отделения 620075 (Ленина, 50а) и 620014 (Попова, 7)», – сообщили агентству в пресс-службе УФПС Свердловской области АО «Почта России».

Там же уточнили, что обновление программного обеспечения на Главпочтамте было успешно завершено в прошлую пятницу, и уже в выходные дни отделение работало в обычном режиме.

Стоит отметить, что в помещениях Главпочтамта работает освещение. В пресс-службе уточнили, что проблемы возникли именно с сетью, которая питает серверную комнату. На 12:30 все неполадки были устранены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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